Владимир Путин высказался о планах по поводу кадровых решений

Обозначая подходы к решению кадровых вопросов в ходе его нового президентского срока, Владимир Путин прежде всего отметил эффективность действующей командыпресс-служба правительства рф читайте на monocle.
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