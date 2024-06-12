Собянин поздравил москвичей с Днем России

ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков Мэр Сергей Собянин поздравил москвичей с главным государственным праздником — Днем России, и отметил, что город встречает этот день "с гордостью за славную историю Отечества, с твердой уверенностью, что справимся со всеми испытаниями, добьемся новых побед".