Собянин поздравил москвичей с Днем России

ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков Мэр Сергей Собянин поздравил москвичей с главным государственным праздником — Днем России, и отметил, что город встречает этот день "с гордостью за славную историю Отечества, с твердой уверенностью, что справимся со всеми испытаниями, добьемся новых побед".
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