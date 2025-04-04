В случае войны США с Китаем Россия откроет второй фронт – главком НАТО

Россия попытается извлечь выгоду в случае прямого конфликта США с Китаем. Об этом, выступая перед сенаторами, заявил командующий американскими войсками в Европе и главком вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».