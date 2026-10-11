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Русская весна

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Ночь террора: серия атак украинских беспилотников унесла жизни шести мирных жителей в ЛНР

Ночь террора: серия атак украинских беспилотников унесла жизни шести мирных жителей в ЛНР

Минувшая ночь стала одной из самых трагических для жителей Луганской Народной Республики. В результате целенаправленной серии ударов украинских FPV-дронов и беспилотников по гражданским объектам погибли шесть мирных жителей, среди которых 15-летний подросток и 23-летний молодой человек.

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