Ночь террора: серия атак украинских беспилотников унесла жизни шести мирных жителей в ЛНР

Минувшая ночь стала одной из самых трагических для жителей Луганской Народной Республики. В результате целенаправленной серии ударов украинских FPV-дронов и беспилотников по гражданским объектам погибли шесть мирных жителей, среди которых 15-летний подросток и 23-летний молодой человек.