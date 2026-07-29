Белоусов заявил об уверенном продвижении российских военных на добропольском направлении

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в среду, 29 июля 2026 года, поздравил командование и личный состав 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" с освобождением населенного пункта Светлое в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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