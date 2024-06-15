Тамбовчан приглашают на фестиваль "Моршанск - купецкий берег"

15 июня в Тамбовской области откроется фестиваль "Моршанск - купецкий берег". В центре Моршанска можно будет встретить импровизированных купцов всех гильдий, дворянского сословия и крестьян, а также коробейников, сообщает пресс-служба правительства региона.
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