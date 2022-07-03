Умер арестованный по подозрению в госизмене учёный НГУ Дмитрий Колкер

Академика с четвёртой стадией рака забрали в «Лефортово» прямо из больницы. фото: Заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Дмитрий Колкер, арестованный по подозрению в госизмене, умер в больнице.