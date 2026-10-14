В Нижегородской области с начала 2026 года мобильные комплексы «Поезда здоровья» совершили более 180 выездов, а у семи тысяч обратившихся впервые выявили патологии, включая 81 случай злокачественных новообразований.
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