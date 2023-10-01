Диетолог Соломатина запретила россиянам переходить на энергию солнца

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с "Газетой.Ru" предостерегла россиян от праноедения (солнцеедения) — в индийской философии праноедами называют людей, которые якобы могут обходиться без пищи и воды.
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