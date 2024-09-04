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Скорбящие

Скорбящие

Отечественная либерастия себе не изменяет. Скорбит по уничтоженным нацистам. А ведь еще относительно недавно вовсю сосала сиську государственного бюджета, уплетая за обе щеки.

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