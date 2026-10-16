МОСКВА, 16 октября, ФедералПресс. Илон Маск продемонстрировал летающий электрокар Tesla Roadster, способный буквально взмывать в воздух, совершать маневры и набирать скорость 100 км/ч менее чем за секунду.
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