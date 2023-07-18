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Предатели? Нет-нет, революционеры!!!

Предатели? Нет-нет, революционеры!!!

Не устаю, право слово, поражаться на непотопляемость некоторых представителей «элиты» российской.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Персонажи, о которых сегодня, думаем, рассказывать не надо.
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16 час.
анатолий кириченко
почему соответствующие органы бездействуют
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15 час.
Валерий Вадимов
одна шайка -лейка..это мантуров..с позволения тишайшего провалил вю промышленность,авиа,автопром,электронику...зато стал вице премьером..вот и делайте вывод-кто стоит во главе развала страны
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15 час.

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