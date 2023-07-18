Не устаю, право слово, поражаться на непотопляемость некоторых представителей «элиты» российской.
Предатели? Нет-нет, революционеры!!!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
Персонажи, о которых сегодня, думаем, рассказывать не надо.
Ответить
16 час.
анатолий кириченко
почему соответствующие органы бездействуют
Ответить
15 час.
Валерий Вадимов
одна шайка -лейка..это мантуров..с позволения тишайшего провалил вю промышленность,авиа,автопром,электронику...зато стал вице премьером..вот и делайте вывод-кто стоит во главе развала страны
Ответить
15 час.
Свежие комментарии