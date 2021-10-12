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В Калифорнии появятся примерочные для детей, неопределившихся с гендером

В Калифорнии появятся примерочные для детей, неопределившихся с гендером

О, новый дикий мир. Разнообразие – это, конечно, прекрасно, но порой неопределенности взрослых не должны ударять по детям.

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