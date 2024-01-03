Многих интересует вопрос - зачем так замудрили допуск водителей, имеющих легковые права, к управлению снегоходами и квадроциклами с 25 декабря 2023 года

Многих интересует вопрос: почему с 25 декабря 2023 года так усложнился допуск водителей с пассажирскими картами к управлению снегоходами и квадроциклами? Напомним, квадроциклы и снегоходы считаются внедорожниками (категория AI).
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