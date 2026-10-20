© Stephanie Lecocq/ReutersМосгорсуд счел незаконной попытку использовать футболистом клуба «Пари Сен-Жермен» и российской сборной Матвеем Сафоновым счета второй жены, чтобы выплачивать алименты ребенку от первого брака.
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