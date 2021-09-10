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Цена свободы от России

Цена свободы от России

Ингвар Коротков Это Айша. Ей 13 лет. Она узбечка. Мигрантка. Вместе со своей большой семьей.

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Дмитрий Бакланов
Кто не может урвать себе на нормальную жизнь здесь, там и подавно не сможет... При одинаковых доходах лучше жить в России...
Вячеслав Долинин
Многие ли в РФ имеют одинаковые с американцами доходы?
alexander
А ведь, при советской власти все дети, ходили в школу, были грамотными, учили русский и свой национальный язык и все были счастливы.
Алексей
На счёт "все были счастливы" не согласен, все были несчастны в силу своего духовного уровня.
Rustam Kuchkarov
Семью узбеков хорошо бы вернуть на Родину. Место найдётся, с работой поможем. Понятно, что уехали в поисках хорошей жизни, но так не бывает. Адрес этой узбекской семьи напишите, поможем вернуть их домой.
Олег Архипов
Правильно говорите ! "Где родился,там и пригодился"народная мудрость не врёт.А работа "за бугром" это рабство по сути,хоть добровольное,хоть подневольное.

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