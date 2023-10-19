Набиуллина по-тихому сдала назад после скандала с новой тысячерублёвой купюрой

ЗЖ

Зоя Жук

То, что в православной церкви уже много лет музей татарского народа это нормально? А то что по факту изобразили на купюре - это скандал? Ну не может быть креста на музее! Конечно ЦБ надо было более вдумчиво картинки подбирать, но против истины они не погрешили. Церковники тоже хороши - музей в церкви по факту можно, а на картинке без креста нельзя.