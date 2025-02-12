"ВХ": атака "Искандеров" на Киев 12 февраля стала рекордной за время спецоперации

По данным ТГ-канала, не меньше 10 ракет достигли целей в украинской столице.Утром 12 февраля ВС России нанесли массированный удар по целям в Киеве: прогремело не менее 16 взрывов.
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