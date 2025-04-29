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  • Аня Семернина
    такая же историяПочти буддийский ...
  • Элеонора Коган
    И врач с женой помогали мальчику пережить болезнь мамы и рыжий котик Феникс!!!!И котик теперь с мальчиком и его мамой...Бежать
  • Элеонора Коган
    Ангел помогает добрым людям. Он помог мальчику спасти его мамочку!!!Бежать

Последние слова автоинструктора: "Хорошо, теперь попробуй самостоятельно..."

Последние слова автоинструктора: "Хорошо, теперь попробуй самостоятельно..."

Женская логика - это когда женщина думает: - что бы такого съесть., чтобы похудеть, … что бы такого одеть, …чтобы выглядеть по возможности раздетой, … и как бы выйти замуж за самостоятельного мужика, …чтобы быть независимой.

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