Последние слова автоинструктора: "Хорошо, теперь попробуй самостоятельно..."

Женская логика - это когда женщина думает: - что бы такого съесть., чтобы похудеть, … что бы такого одеть, …чтобы выглядеть по возможности раздетой, … и как бы выйти замуж за самостоятельного мужика, …чтобы быть независимой.
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