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Царьград

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Жителей Новосибирской области предупредили о возможных сбоях в телевещании

Жителей Новосибирской области предупредили о возможных сбоях в телевещании

В регионе ожидаются кратковременные перебои в трансляции теле- и радиосигналов.Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети, возможные сбои в работе телерадиовещания ожидаются в регионе в период с 18 февраля по 12 марта.

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