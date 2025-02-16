Жителей Новосибирской области предупредили о возможных сбоях в телевещании

В регионе ожидаются кратковременные перебои в трансляции теле- и радиосигналов.Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети, возможные сбои в работе телерадиовещания ожидаются в регионе в период с 18 февраля по 12 марта.