Мишустин: железнодорожная отрасль демонстрирует устойчивый рост, несмотря на санкции

Российская железнодорожная отрасль, несмотря на санкционное давление, показывает устойчивый рост. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в поздравлении работников отрасли с Днем железнодорожника, который в 2023 году отмечается 6 августа.
Российская железнодорожная отрасль, несмотря на санкционное давление, показывает устойчивый рост. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в поздравлении работников отрасли с Днем железнодорожника, который в 2023 году отмечается 6 августа.
Свежие комментарии