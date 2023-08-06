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Мишустин: железнодорожная отрасль демонстрирует устойчивый рост, несмотря на санкции

Мишустин: железнодорожная отрасль демонстрирует устойчивый рост, несмотря на санкции

Российская железнодорожная отрасль, несмотря на санкционное давление, показывает устойчивый рост. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в поздравлении работников отрасли с Днем железнодорожника, который в 2023 году отмечается 6 августа.

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