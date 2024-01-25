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Спички - не игрушка

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Почему по стране выступают с концертами открытые противники СВО

Почему по стране выступают с концертами открытые противники СВО

  Знаете, почему до сих пор выступают по ТВ и с концертами по стране те, кто открыто или завуалированно выступал против СВО?   Да потому что у нас в «культурке» таких 80%.

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Комментарии
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наталья иваненко
👿
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8 час.
Tania Еременко
Противники СВО  выступают, ради бабла, они против СВО, потому что это не даёт им бабки делать, чтобы летать на Мальдивы.  А это для них - самое главное. Закормили их денежками, а тут стопор. Вот хамовитая и невоспитанная Ионова-Чистяков не извинилась за голую вечеринку, улетела на Мальдивы и хвасталась оттуда, как ей хорошо отдыхается под тропическим ливнем. А что  у неё, талант есть? Безголосая певичка, котрую сделал Максим Фадеев, который наконец разглядел в ней пустышку и отказался от её участия в проекте. Но она ничего не боится - у неё же есть богатый папик, за которого она &quot;глаза выцарапает&quot;, так сказала в СМИ Ей бояться нечего - не помрёт от нищеты.))))
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8 час.
Сергей Бессонов
Вспоминая фильмы Гайдая: &quot;Покупайте культурку на сухую штукатурку, никакого &quot;абстрацианизьма&quot;, никакого &quot;модернизьма&quot;, защищает стены от сырости, вас от &quot;ревматизьма&quot;.
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55 мин.

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