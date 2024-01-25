Почему по стране выступают с концертами открытые противники СВО

Tania Еременко

Противники СВО выступают, ради бабла, они против СВО, потому что это не даёт им бабки делать, чтобы летать на Мальдивы. А это для них - самое главное. Закормили их денежками, а тут стопор. Вот хамовитая и невоспитанная Ионова-Чистяков не извинилась за голую вечеринку, улетела на Мальдивы и хвасталась оттуда, как ей хорошо отдыхается под тропическим ливнем. А что у неё, талант есть? Безголосая певичка, котрую сделал Максим Фадеев, который наконец разглядел в ней пустышку и отказался от её участия в проекте. Но она ничего не боится - у неё же есть богатый папик, за которого она "глаза выцарапает", так сказала в СМИ Ей бояться нечего - не помрёт от нищеты.))))