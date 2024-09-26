Астраханца признали виновным в 99 эпизодах растления падчерицы-подростка

Девочка не могла оказывать сопротивление мужчине в связи с особенностями ее развития. Кировский районный суд Астрахани признал виновным местного жителя, который 99 раз надругался над своей малолетней падчерицей.
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