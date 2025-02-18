Стример Бустер рассказал, что Павел Дуров обвинил его в попытке увести девушку

Павел Дуров резко высказался в адрес стримера Бустера, обвинив его в попытке увести у него девушку. 27-летний блогер сообщил об этом в своём телеграм-канале, после чего в сети развернулась бурная дискуссия о достоверности скриншота, который он приложил к своему посту.