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SPLETNIK

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Стример Бустер рассказал, что Павел Дуров обвинил его в попытке увести девушку

Стример Бустер рассказал, что Павел Дуров обвинил его в попытке увести девушку

Павел Дуров резко высказался в адрес стримера Бустера, обвинив его в попытке увести у него девушку. 27-летний блогер сообщил об этом в своём телеграм-канале, после чего в сети развернулась бурная дискуссия о достоверности скриншота, который он приложил к своему посту.

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