Валерий Меладзе назвал условия для выступления в России

За концерт в Москве он просит 12 миллионов рублей Певец Валерий Меладзе готов выступить в России, но запрашивает крупный гонорар в размере 12 миллионов рублей за один концерт в Москве, сообщает «Царьград».
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