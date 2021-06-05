Федор Лукьянов. Право знать! 05.06.2021

Гость студии - научный директор клуба "Валдай" Федор Лукьянов. 16:29 Максим Юсин: Что происходит с Европой, которая подменяет США в плане агрессивности высказываний в адрес России? 22:18 Дмитрий Галкин: Что придет на смену глобально-политической модели, основанной на американском лидерстве? 29:02 Оксана Бойко: Не является ли сам факт переговоров Путина и Байдена шагом вперед? 38:17 Владимир Карпов: Какой смысл в правилах взаимодействия, которые будут обсуждать Путин и Байден? 45:19 Максим Юсин: Не переоцениваем ли мы, как и СССР, свои силы, вкладывая свои ресурсы в другие страны? 53:07 Дмитрий Галкин: Будет ли Россия вынуждена вести свои взаимоотношения с ЕС в целом, а не с отдельными странами? 59:17 Оксана Бойко: Будут ли и далее давить Китай, несмотря на его вложения в зеленую энергетику? 1:07:44 Владимир Карпов: А в чем победа России в постройке "Северного потока - 2"?.