На конференции «Развитие производительных сил Кузбасса» будет сделан масштабный анализ перспектив всех сфер региона

Свое очное участие в Международной научно-практической конференции «Развитие производительных сил Кузбасса: история, современный опыт, стратегия будущего» подтвердили более 30 действительных членов академий наук.
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