Илон Маск анонсировал революционный проект: чипы для восстановления зрения незрячим Ирэн ОрлонскаяКомпания Neuralink, основанная Илоном Маском, анонсировала свои амбициозные планы по восстановлению зрения у незрячих людей с помощью чипов.
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