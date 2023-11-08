Краснов: прокуратура РФ придает особое значение взаимодействию в рамках ШОС

Прокуратура России придает особое значение взаимодействию в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов во время встречи с членом Политбюро центрального комитета Коммунистической Партии Китая, секретарем политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцино.
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