Леклер из "Феррари" возглавил практику Гран-при Италии

Шарль Леклер из "Феррари" стал лидером первой практики Гран-при Италии, установив время 1:23.008. На втором месте британец Льюис Хэмилтон, на третьем - Джордж Расселл из "Мерседеса".
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