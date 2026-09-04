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Царьград

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Леклер из "Феррари" возглавил практику Гран-при Италии

Леклер из "Феррари" возглавил практику Гран-при Италии

Шарль Леклер из "Феррари" стал лидером первой практики Гран-при Италии, установив время 1:23.008. На втором месте британец Льюис Хэмилтон, на третьем - Джордж Расселл из "Мерседеса".

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