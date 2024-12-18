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NYT: Байден вряд ли успеет поставить Киеву всю одобренную военную помощь

NYT: Байден вряд ли успеет поставить Киеву всю одобренную военную помощь

Администрация президента США Джо Байдена может не успеть направить Украине помощь на оставшиеся 5,6 млрд долларов, которые были одобрены американским Конгрессом, сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника минобороны США.

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