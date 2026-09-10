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'Jackass: Best and Last' to premiere on Paramount+ Sept. 24

The stunt comedy, "Jackass: Best and Last," is set to premiere on Paramount+ Sept. 24. The movie was released in theaters in June.

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