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Проклятие Леры Кудрявцевой: звезда не понимает, «чем прогневила Бога»

Проклятие Леры Кудрявцевой: звезда не понимает, «чем прогневила Бога»

Уже пять лет судьба испытывает на прочность телеведущую Леру Кудрявцеву. Блондинка пять раз попадала в больницу, развелась с мужем, подверглась унижениям на популярном мероприятии и стала объектом нескольких скандалов.

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