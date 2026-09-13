Патриарх Кирилл освятил храм в научном центре гигиены в Мытищах

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил новую церковь, возведённую в честь иконы Божией Матери «Седмиозерная».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Голикова предложи...
- ЮГ Голикова предложи...
- В Петербурге лже-...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым