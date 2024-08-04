ДТП со смертельным исходом в Стерлитамаке: водитель ВАЗА наехал на бетонный забор после столкновения с Lada Vesti

Ночью в городе Стерлитамак на пересечении улиц Худайбердина и Вокзальной произошла трагедия. 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 допустил серьезную ошибку, не справившись с управлением после столкновения с другим автомобилем, который остановился на красный сигнал светофора.