ДТП со смертельным исходом в Стерлитамаке: водитель ВАЗА наехал на бетонный забор после столкновения с Lada Vesti

Ночью в городе Стерлитамак на пересечении улиц Худайбердина и Вокзальной произошла трагедия. 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 допустил серьезную ошибку, не справившись с управлением после столкновения с другим автомобилем, который остановился на красный сигнал светофора.
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