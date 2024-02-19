Эксперт: россияне голосуют рублем в пользу маркетплейсов, а не «Почты России»

РИАМО – 19 фев. Вместо того, чтобы улучшить качество и увеличить ассортимент услуг, руководство «Почты России» решило воспользоваться тем, что 100% акций принадлежат государству, и пролоббировать схему, которая работает уже много лет в системе телекоммуникаций.