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Эксперт: россияне голосуют рублем в пользу маркетплейсов, а не «Почты России»

Эксперт: россияне голосуют рублем в пользу маркетплейсов, а не «Почты России»

РИАМО – 19 фев. Вместо того, чтобы улучшить качество и увеличить ассортимент услуг, руководство «Почты России» решило воспользоваться тем, что 100% акций принадлежат государству, и пролоббировать схему, которая работает уже много лет в системе телекоммуникаций.

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