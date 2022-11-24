Театр абсурда

8 093 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Николаевич
    Как то же жили Крым Луганск и Донбасс без воды и света под постоянными обстрелами и убийствами мирных жителей не неск...Не нужно питать и...
  • Александр Киевская Русь
    На украинский перешли  те, кто родился в украиноязычной среде.  Моя жена именно такая, всю жизнь была русскоязычной д...Не нужно питать и...
  • Валентин Георгиевич
    Если судить о боеспособности американских наёмников, то это стрелки. Среди них встречаются особо отчаянные особи, с к...В боях за Бахмут ...

На западе всё по уму и для людей...

На западе всё по уму и для людей...

На западе всё по уму и для людей, который год вбивали нам в головы всевозможные либералы и "борцы с режимом", ну а западная медицина вообще предел всех мечтаний, где всё настолько классно, что практически нечем заняться, ибо всё и всех вылечили.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх