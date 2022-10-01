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Песков: военкоматы перегружены из-за частичной мобилизации, старт осеннего призыва перенесли, чтобы не усугублять ситуацию

Песков: военкоматы перегружены из-за частичной мобилизации, старт осеннего призыва перенесли, чтобы не усугублять ситуацию

Российские военные комиссариаты перегружены из-за проходящей на территории страны частичной мобилизации, начало осеннего призыва перенесли, чтобы не усугублять ситуацию.

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