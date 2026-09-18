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МОСИНФОРМ

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Профориентационные проекты помогли выбрать специальность 38 тыс. девятиклассникам московских школ

Профориентационные проекты помогли выбрать специальность 38 тыс. девятиклассникам московских школ

Бюджетные места в московских колледжах в этом году заняли свыше 41 тысячи выпускников девятых классов — 45% всех столичных девятиклассников.

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