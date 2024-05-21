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Посол Антонов: оценка США действий МУС в отношении РФ и Израиля лицемерна

Посол Антонов: оценка США действий МУС в отношении РФ и Израиля лицемерна

США по-разному отнеслись к решениям Международного уголовного суда в отношении России и Израиля. Это еще раз доказало, что Белый дом придерживается двойных стандартов, заявил посол в Штатах Анатолий Антонов.

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