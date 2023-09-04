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Большинство членов Палаты представителей готовы начать расследование в отношении Байдена

Большинство членов Палаты представителей готовы начать расследование в отношении Байдена

Конгрессвумэн Марджори Тейлор Грин в понедельник, 4 сентября, заявила, что большинство членов палаты представителей США в рамках процедуры импичмента президенту США Джо Байдену готовы поддержать инициативу по началу расследования, – сообщают СМИ.

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