Большинство членов Палаты представителей готовы начать расследование в отношении Байдена

Конгрессвумэн Марджори Тейлор Грин в понедельник, 4 сентября, заявила, что большинство членов палаты представителей США в рамках процедуры импичмента президенту США Джо Байдену готовы поддержать инициативу по началу расследования, – сообщают СМИ.