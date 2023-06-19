Кино: Наталье Селезнёвой – 78: Почему актриса много лет враждовала с Татьяной Пельтцер

Сегодня исполняется 78 лет замечательной Наталье Селезнёвой. В своих воспоминаниях актриса назвала себя «гламурной девушкой прошлого века», хотя на самом деле жизнь её очень отличалась от жизни героинь, образы которых она создавала на экране.
Сегодня исполняется 78 лет замечательной Наталье Селезнёвой. В своих воспоминаниях актриса назвала себя «гламурной девушкой прошлого века», хотя на самом деле жизнь её очень отличалась от жизни героинь, образы которых она создавала на экране.
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