Культурология.рф

47 подписчиков

Свежие комментарии

  • Алла Тимофеева
    Афтар, писал за 30 серебреников ?Кино: Тайна попул...
  • Михаил Шаповалов
    Миллионера на миллиардера поменять не грех, впрочем, как и из миллиардера сделать миллионера.Art: 6 известных ...
  • Николай Берлизов
    Вообще-то висячие сады строились по приказу вавилонского царя Навуходоносора II (605-562 гг. до н.э.) для его жены ми...История и археоло...

Кино: Наталье Селезнёвой – 78: Почему актриса много лет враждовала с Татьяной Пельтцер

Кино: Наталье Селезнёвой – 78: Почему актриса много лет враждовала с Татьяной Пельтцер

Сегодня исполняется 78 лет замечательной Наталье Селезнёвой. В своих воспоминаниях актриса назвала себя «гламурной девушкой прошлого века», хотя на самом деле жизнь её очень отличалась от жизни героинь, образы которых она создавала на экране.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх