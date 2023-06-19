Кино: Наталье Селезнёвой – 78: Почему актриса много лет враждовала с Татьяной Пельтцер

Сегодня исполняется 78 лет замечательной Наталье Селезнёвой. В своих воспоминаниях актриса назвала себя «гламурной девушкой прошлого века», хотя на самом деле жизнь её очень отличалась от жизни героинь, образы которых она создавала на экране.