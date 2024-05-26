Волосожар с Траньковым сообщили о пополнении в семье

Олимпийские чемпионы, фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями в третий раз. В феврале этого года Волосожар и Траньков сообщили поклонникам важную новость: спортсмены готовятся к пополнению семейства.
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