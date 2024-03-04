Трактора идут на Берлин: Украину выгоняют из Европы, на помощь ждут флот НАТО

Евросоюз потрясают крестьянские бунты, принимающие самые радикальные формы. Поляки ещё 9 февраля начали общенациональную забастовку: перекрывают границу для украинских фур, высыпая из них зерно прямо на дорогу.
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