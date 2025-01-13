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«Нас превратили в заложников»: украинский солдат о власти

«Нас превратили в заложников»: украинский солдат о власти

Украинское командование и власть используют солдат для заработка, продавая на внешний мир жертвенность, получая иностранную помощь, но при этом скрывая потери и не платя семьям погибших положенные средства.

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