Четверо жителей Краснодарского края привлечены к ответственности за демонстрацию нацистского приветствия

Сотрудники ЦПЭ ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из регионального УФСБ России во взаимодействии с АПК «Безопасный город» уличили четырех жителей Тихорецка в возрасте от 17 до 20 лет, которые в центральном парке демонстрировали нацистское приветствие, запрещенное на территории России.