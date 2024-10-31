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Собчак купила на аукционе квартиру в центре Москвы ниже стартовой цены

Собчак купила на аукционе квартиру в центре Москвы ниже стартовой цены

Ксения Собчак на аукционе приобрела квартиру в центре Москвы. Она стала владельцем недвижимости площадью 183 квадратных метра, расположенной в историческом доходном доме на Спиридоновке, за 85 миллионов рублей.

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