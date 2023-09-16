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Представитель МИД Украины Николенко: США скоро поставят ВСУ ракеты ATACMS

Представитель МИД Украины Николенко: США скоро поставят ВСУ ракеты ATACMS

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил в интервью итальянской газете Corriere della sera, что в настоящее время ведутся переговоры о поставках Киеву дальнобойных ракет ATACMS, скоро они будут получены.

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