Путин готовится завершить СВО на своих условиях. Бомбардировщики готовы, отсчёт пошёл

Галина Скрипник

Плохо знаете историю. Тысячу лет назад запад всё так же пытался напасть на Русь и оторвать от нее какой-нибудь лакомый кусок. И тысячу лет назад Россия манила своими ресурсами, которых у запада тогда было мало, а сейчас уже практически заканчиваются. И мечтали тысячу лет назад о том же, о чем сейчас.