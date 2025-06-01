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Путин готовится завершить СВО на своих условиях. Бомбардировщики готовы, отсчёт пошёл

Путин готовится завершить СВО на своих условиях. Бомбардировщики готовы, отсчёт пошёл

Царьград Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Президент России Владимир Путин готовится завершить СВО на своих условиях, говорят инсайдеры.

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Комментарии
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Галина Скрипник
Плохо знаете историю. Тысячу лет назад запад всё так же пытался напасть на Русь и оторвать от нее какой-нибудь лакомый кусок. И тысячу лет назад Россия манила своими ресурсами, которых у запада тогда было мало, а сейчас уже практически заканчиваются. И мечтали тысячу лет назад о том же, о чем сейчас.
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2 час.
Владимир Назанский
Не понял связи между переброской под Мурманск наших бомбардировщиков (это, что бы их легче было грохнуть из Финляндии, или Норвегии?) и окончанием войны на Украине. Я бы держал стратегическую авиацию вне зоны доступности дронов где-нибудь в Сибири.
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1 час.
Светлана
Ну так в  Иркутск  уже долетели дроны, т.е их выпустили с территории России  хохлятские диверсанты.
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16 мин.
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