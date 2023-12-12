Эксперт: через 1–2 месяца рынок недвижимости ждет жесткая просадка

РИАМО –12 дек. Ипотека по базовым ставкам 17-18% для большинства россиян уже непосильна. И если в краткосрочной перспективе еще возможен всплеск покупательной активности, то через пару месяцев он сменится серьезной просадкой рынка, заявила РИАМО владелец агентства элитной недвижимости Delta estate Елена Земцова.
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