Эксперт: через 1–2 месяца рынок недвижимости ждет жесткая просадка

РИАМО –12 дек. Ипотека по базовым ставкам 17-18% для большинства россиян уже непосильна. И если в краткосрочной перспективе еще возможен всплеск покупательной активности, то через пару месяцев он сменится серьезной просадкой рынка, заявила РИАМО владелец агентства элитной недвижимости Delta estate Елена Земцова.